Хавбек ЦСКА Тикнизян признался, что страдал от неуверенности после слов Вернблума

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян рассказал, как на него повлияла ситуация с экс-партнёром по команде Понтусом Вернблумом.
«Вернблум как-то на тренировке сказал: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Это было довольно давно, когда мне было намного меньше лет и психология работала по-другому. Если бы это произошло сейчас, я бы эти слова пропустил мимо ушей, но тогда, к сожалению, это как-то осталось в моей голове на долгое время. Где-то вселяло и внушало неуверенность. Я никого не виню ни в коем случае, я прекрасно понимаю Вернблума. Это человек по своему характеру победитель, лидер, и всё, что он делает на поле, — это только для того, чтобы его команда одержала победу. Но, к сожалению, те слова впились мне в душу, и какое-то время я боролся ещё со своей неуверенностью», — цитирует Тикнизяна Sport24.
Тикнизян является воспитанником ЦСКА и выступает за основу клуба с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.
- 7 сентября 2020
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