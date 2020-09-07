Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стал известен срок контракта Алексея Миранчука с «Аталантой»

Стал известен срок контракта Алексея Миранчука с «Аталантой»
Футбол / Италия 0

Стали известны подробности контракта полузащитника сборной России Алексея Миранчука с «Аталантой».

Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на четыре сезона. При этом в соглашении прописана опция продления ещё на год. Об этом в «Твиттере» сообщает компания SILA International Lawyers, чьи юристы оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания договора со стороны игрока.

Ранее сообщалось, что годовой оклад Миранчука в «Аталанте» составит € 1,7 млн. О переходе Алексея из московского «Локомотива» итальянский клуб объявил 4 сентября. По информации СМИ, «железнодорожники» получили за хавбека € 14,5 млн.

Миранчук – воспитанник «Локомотива». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Алексей — чемпион России, трижды — обладатель Кубка, а также обладатель Суперкубка страны.

Давиде Дзаппакоста может стать одноклубником Алексея Миранчука
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020