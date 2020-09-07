Стал известен срок контракта Алексея Миранчука с «Аталантой»

Стали известны подробности контракта полузащитника сборной России Алексея Миранчука с «Аталантой».
Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на четыре сезона. При этом в соглашении прописана опция продления ещё на год. Об этом в «Твиттере» сообщает компания SILA International Lawyers, чьи юристы оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания договора со стороны игрока.
Ранее сообщалось, что годовой оклад Миранчука в «Аталанте» составит € 1,7 млн. О переходе Алексея из московского «Локомотива» итальянский клуб объявил 4 сентября. По информации СМИ, «железнодорожники» получили за хавбека € 14,5 млн.
Миранчук – воспитанник «Локомотива». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Алексей — чемпион России, трижды — обладатель Кубка, а также обладатель Суперкубка страны.
- 7 сентября 2020
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