«Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти». Линекер пошутил над новой формой «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны», а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер пошутил над новым резервным комплектом формы каталонской команды.



Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми и чёрными вставками. Участие в презентации принял нападающий Лионель Месси, на днях объявивший о решении остаться в команде, несмотря на желание уйти.



«Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти», — написал Линекер в своём «твиттере».

Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинца, заявив, что опция уже не действительна. Клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».