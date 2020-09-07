«Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Баскаковым

Сегодня, 7 сентября, по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером «Томи» Василием Баскаковым, сообщается на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев. Как сообщает пресс-служба клуба, в данный момент ведётся поиск кандидата, который поможет «Томи» достойно выйти из сложившейся ситуации.

Баскаков работал в томском клубе в разных амплуа — он был тренером по физподготовке, старшим тренером, исполняющим обязанности главного тренера, а также наставником. Суммарно Василий отработал в клубе 15 лет.

Накануне «Томь» проиграла «Нижнему Новгороду» и прекратила борьбу в Кубке России. В первенстве ФНЛ после семи туров команда занимает 21-е место, имея в активе два очка.