Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешёл из одного клуба ОАЭ в другой
Бразильский нападающий Веллитон, известный в России по выступлению за московский «Спартак», сменил команду.
33-летний футболист перешёл в клуб «Аль-Шарджа», за который уже выступал с 2017 по 2019 год. Как сообщает пресс-служба команды в «Твиттере», с Веллитоном был заключён контракт, рассчитанный на один сезон.
Последним клубом форварда был другой клуб из ОАЭ «Аль-Васл», куда он перешёл из «Аль-Шарджа». Ранее он защищал цвета «Кайсериспора», «Мерсин Идманюрду», «Сельты», «Сан-Паулу», «Гремио», «Итуано» и «Гояса».
Цвета «Спартака» Веллитон защищал с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром первенства.
Асхабадзе рассказал, как «Спартак» не продал Веллитона за € 18 млн из-за Эмери
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