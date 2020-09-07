Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешёл из одного клуба ОАЭ в другой

Бразильский нападающий Веллитон, известный в России по выступлению за московский «Спартак», сменил команду.



33-летний футболист перешёл в клуб «Аль-Шарджа», за который уже выступал с 2017 по 2019 год. Как сообщает пресс-служба команды в «Твиттере», с Веллитоном был заключён контракт, рассчитанный на один сезон.

Последним клубом форварда был другой клуб из ОАЭ «Аль-Васл», куда он перешёл из «Аль-Шарджа». Ранее он защищал цвета «Кайсериспора», «Мерсин Идманюрду», «Сельты», «Сан-Паулу», «Гремио», «Итуано» и «Гояса».



Цвета «Спартака» Веллитон защищал с 2007 по 2014 год. С красно-белыми он трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также два раза становился лучшим бомбардиром первенства.