Черчесов: лёгких побед у сборной не бывает. Но главное, что они у неё есть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал пост, в котором поблагодарил за поддержку.
«Лёгких побед у сборной не бывает. Но главное, что они у неё есть. Спасибо всем за поддержку!» — написал Черчесов.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" тренера.
Сборная России, набрав в двух турах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут с национальной командой Турции. Матч состоится 11 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск. Стадион, на котором пройдёт матч, будет определён позднее.
Россияне выиграли 10 из 11 последних матчей. Разница мячей в этих матчах — 38:8. Команда добилась побед в матчах с Казахстаном (4:0, 1:0), Сан-Марино (9:0, 5:0), Кипром (1:0, 5:0), Шотландией (2:1, 4:0) и Сербией (3:1). Единственное поражение сборная России потерпела в матче с командой Бельгии (1:4).
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