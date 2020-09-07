Отец Влашича: продажа Николы возможна только при выплате отступных € 35 млн

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о потенциальном трансфере сына.
«У ЦСКА появился новый спонсор, который предоставил крупный кредит. Купили несколько игроков, причём за приличные деньги. В их понимании Никола — ключевой игрок и костяк команды. Их амбиции выросли. Все предложения будут немедленно отклонены. На данный момент его продажа возможна только после выплаты отступных, которые составляют € 35 млн. Причём эта опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября. Что будет? Кто знает», — цитирует Влашича Vecernji List.
Сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Наполи» и «Барселоны».
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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