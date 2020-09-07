Артур Юсупов стал игроком «Сочи»

Полузащитник Артур Юсупов присоединился к «Сочи», сообщает пресс-служба южной команды.

Ранее Артур выступал за петербургский «Зенит» и «Ростов», однако большую часть карьеры футболист провёл в московском «Динамо».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Сочи».

31-летний полузащитник в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 21 матч в составе бело-голубых, в котором ему удалось забить один гол и сделал одну голевую передачу. Юсупов выступал за «Динамо» с 2019 по 2020, а также с 2009 по 2015.

Артур является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. Футболист защищал также цвета таких команд, как «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Химки».

После 6-ти туров РПЛ «Сочи» располагается на 3-м месте в таблице, «Динамо» — на 4-м.