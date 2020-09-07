Станислав Черчесов: сильно расстроился, что нам не дали делать пять замен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о травмах футболистов на фоне плотного графика, а также выразил сожаление в связи с количеством замен, которые отводятся командам в матчах Лиги наций.



«Мы всегда смотрим на состояние игроков. Другое дело, что есть игра, есть тренировочный процесс, а ещё есть время, которое есть у самого футболиста. Как он его проводит? Можно поехать на дискотеку, а можно – домой отдыхать. Это нагрузка тренировочная мешает твоим мышцам или твоё отношение к тому, чем ты занят? Календарь виноват? Или сам игрок, который не даёт организму отдохнуть? А механические травмы бывают во всех лигах. Это нормальное явление. Но это можно минимизировать своим восстановлением.



Я сильно расстроился, что нам не дали делать пять замен — осталось только три. Нам бы это помогло. Когда с Алаевым разговаривал, попросил: «Будете общаться с УЕФА, пожалуйста, скажите, что раз уж третья игра появляется, значит, у нас должен быть какой-то манёвр», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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