Аршавин: если выигрывали — выигрывала команда, если проигрывали — проигрывал я

Бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о связанных с ним скандалах, а также поделился мнением о лучшем периоде в карьере.

«На самом деле люди не разбираются в футболе. Я считаю, что в свой лучший футбол играл в 2005 году. Но про тот сезон никто даже не вспомнит. А я тогда забил 18 мячей. Никогда я больше такого не делал.

Ваши ожидания — ваши проблемы? Из меня хотели сделать козла отпущения, но я к этому привык. Это только один такой эпизод из моей карьеры. В жизни у меня всегда так было, даже в той же «Смене». Если выигрывали — выигрывала команда, если проигрывали — проигрывал Аршавин. В последнем матче в карьере за сборную России было очень неприятно, когда гудел-свистел весь стадион. Неприятно и противно. Но я не мог это перебороть", — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».