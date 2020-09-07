В «Манчестер Сити» и «МЮ» отреагировали на отстранение Фодена и Гринвуда от сборной Англии

Представители «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» прокомментировали инцидент в расположении сборной Англии с участием полузащитника Филипа Фодена и нападающего Мэйсона Гринвуда.



Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда.



«Очевидно, что поведение Фила было абсолютно недопустимым. Оно не только противоречит строгим правилам, связанным с COVID-19, но и находится значительно ниже тех стандартов, которых ожидают от игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии», — приводит заявление «горожан» журналист Джонатан Смит в «Твиттере».



«Манчестер Юнайтед» находится на связи с Футбольной ассоциацией. Клуб разочарован поведением Гринвуда в этой ситуации», — говорится в сообщении «красных дьяволов», опубликованном в «твиттере» журналистки Шарлотты Данкер.

Фоден и Гринвуд отстранены от сборной Англии. Они привели в отель девушек