Тренер «Родины» Павленко: обрадовались, что будем играть на стадионе «Спартака»

Тренер «Родины» Александр Павленко поделился ожиданиями от предстоящей игры с московским «Спартаком» на домашнем стадионе красно-белых.

«Руководство сообщило, что против «Спартака» будем играть на «Открытие Арене». Мы обрадовались, что будем играть на этом стадионе: поле, стадион, антураж матча. Всё супер! С нетерпением ждём игры. Наш домашний стадион маленький, на «Открытие Арене» будет натуральное поле, для ребят это большой плюс», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

4 сентября состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2020/2021. Нынешний розыгрыш турнира проходит по обновлённому регламенту. «Родина» попала в одну группу с «Енисеем» и московским «Спартаком».



Александр Павленко выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год. В тренерский штаб «Родины» входят бывшие футболисты красно-белых — Максим Калиниченко и Александр Филимонов.