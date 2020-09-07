Тебас: Месси не должен забывать, что Ла Лига выше клубов и футболистов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с нападающим Лионелем Месси и «Барселоной».



«Когда мы вмешивались в ситуацию с Месси и „Барселоной“, мы действовали с целью защитить Ла Лигу и её клубы. В данном случае — „Барселону“. Очевидно, что каждый хотел бы видеть Месси в своей лиге. Если он решит уйти через год, это будет обидно, но он не должен забывать, что с сезона-2014/2015 мы действуем согласно правилу: лига выше игроков и клубов. Только так можно гарантировать прибыльность чемпионату. С каждым днём позиция Ла Лиги укрепляется», — приводит слова Тебаса Corriere della Sera.



Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинца, заявив, что опция уже не действительна. Клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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