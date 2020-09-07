«Уфа» разгромила ашинский «Металлург» в контрольном матче

«Уфа» в контрольном матче разгромила «Металлург» из города Аша со счётом 4:1.

«Уфа» обыграла ашинский «Металлург»! Закончили сбор в Аше уверенной победой над местной командой. Голы в ворота хозяев поля отправили Ловро Бизяк, Николай Гиоргобиани, Андрес Вомбергар и Тимур Жамалетдинов!" — говорится в официальном «твиттере» башкирского клуба.

«Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является московский «Спартак» (14). Следующий матч уфимский клуб проведёт 12 сентября с «Тамбовом». Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». В прошлом сезоне «Уфа» финишировала на девятом месте в турнирной таблице РПЛ и не пробилась в еврокубки.