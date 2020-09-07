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Новиков: Лесовой — быстрый, техничный, качественный игрок. Рады, что теперь он в «Динамо»

Новиков: Лесовой — быстрый, техничный, качественный игрок. Рады, что теперь он в «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о новичке команды Данииле Лесовом.

«Быстрый, техничный, качественный футболист. Универсал, способный одинаково полезно сыграть сразу на нескольких позициях впереди. Отлично действует в игре один в один, достаточно сказать, что он лучший в Российской Премьер-Лиге по успешным обводкам. Я уже говорил ранее, что футболисты такого плана нам интересны.

Плюс это игрок молодёжной сборной, а в предыдущем сезоне за «Арсенал» он показал впечатляющий прогресс. Лесовой — перспективный футболист, который с каждым годом становится всё лучше и лучше. Мы рады, что теперь он игрок «Динамо», тем более что действительно давно за ним следили. Здорово, что теперь он продолжит свой прогресс в наших рядах», — приводит слова Новикова официальный сайт «Динамо».

Даниил Лесовой стал игроком московского «Динамо»
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