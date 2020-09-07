Бывший футболист «Спартака» Тамаш вышел играть с разрывом мениска
Защитник «Университати Клуж» Габриэль Тамаш, несмотря на разрыв мениска, вышел в стартовом составе в матче 2-го тура чемпионата Румынии с «Поли Тимишоара».
«Габриэль Тамаш ранее получил разрыв мениска. Он был доставлен в больницу во время предыдущего матча из-за сильной боли. Завтра (8 сентября. — Прим. „Чемпионата“) ему сделают операцию по удалению мениска. Но сегодня он играет за „Университатю“ в матче с „Поли Тимишоара“, — написал журналист Эмануэл Рошу в своём »твиттере».
36-летний Тамаш перешёл в «Университатю Клуж» летом 2020 года из «Астры» на правах свободного агента. За новый клуб он провёл один матч. Румынский футболист известен российским болельщикам благодаря выступлению за московский «Спартак» с 2004 по 2007 год.
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
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