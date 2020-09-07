Даниил Лесовой: было приятно получить предложение от «Динамо»
Полузащитник Даниил Лесовой поделился впечатлениями от перехода в московское «Динамо».
«Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. «Динамо» — клуб с большой историей и с серьёзными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.
Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я. Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в «Динамо». Я ответил, что есть. Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили — этот разговор ещё впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач», — приводит слова Лесового официальный сайт «Динамо».
Даниил Лесовой стал игроком московского «Динамо»
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