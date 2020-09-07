Нападающий «Тамбова» подтвердил наличие задолженностей по зарплате перед игроками клуба

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о долгах по зарплате в команде.

Ранее появилась информация, что футболисты «Тамбова» написали письмо на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с требованием погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года. Сообщалось, что в случае невыполнения требований игроки планируют бойкотировать матч с «Уфой».

«Письмо подписали все, кто в команде с прошлого года. Пока ждём. Команда тренируется. Три месяца зарплаты задерживаются, премиальные за прошлый год и бонусы. Пока о бойкоте не думаем. Надеемся, что в ближайшее время всё решится. Думаю, скоро на связь все выйдут и всё решится хорошо, до бойкота не дойдёт», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.