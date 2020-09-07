Алексей Миранчук вернулся из Италии и побывал на матче «Локомотива» с юношеской сборной

Полузащитник бергамской «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся из Италии в Москву. Футболист посетил контрольный матч «Локомотива» с юношеской сборной России U19 (1:3).
Фотографию Алексея Миранчука вместе с его братом Антоном опубликовала пресс-служба «Локомотива» в официальном «твиттере» клуба.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления ещё на год. За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Алексей — чемпион России, трижды — обладатель Кубка, а также обладатель Суперкубка страны.
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