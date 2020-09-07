Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евсеев: ждём наших «сборников». У всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет

Евсеев: ждём наших «сборников». У всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат товарищеского матча с ашинским «Металлургом» (4:1).

«Провели контрольную игру. По движению вопросов нет. Понятно, что были нагрузочные тренировки. Лёгкости обычной не хватало, но ребята терпели, двигались. Два разных тайма. Первый поинтереснее, после него счёт был 3:0. Потом пошли замены, Аша сумела забить, но гол Жамалетдинова все намёки на интригу снял. Выиграли 4:1, в первом тайме отличились Бизяк, Гиоргобиани и Вомбергар.

Качественно провели сбор, завтра надо восстановиться. Ждём наших «сборников», у всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет. Пришло много болельщиков, том числе наши, уфимские. Уходили после игры довольные, общались с командами. Было много детей, думаю, в Челябинской области болельщиков у нас добавилось. Со среды начинаем готовиться к «Тамбову», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

«Уфа» разгромила ашинский «Металлург» в контрольном матче
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020