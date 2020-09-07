Евсеев: ждём наших «сборников». У всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат товарищеского матча с ашинским «Металлургом» (4:1).
«Провели контрольную игру. По движению вопросов нет. Понятно, что были нагрузочные тренировки. Лёгкости обычной не хватало, но ребята терпели, двигались. Два разных тайма. Первый поинтереснее, после него счёт был 3:0. Потом пошли замены, Аша сумела забить, но гол Жамалетдинова все намёки на интригу снял. Выиграли 4:1, в первом тайме отличились Бизяк, Гиоргобиани и Вомбергар.
Качественно провели сбор, завтра надо восстановиться. Ждём наших «сборников», у всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет. Пришло много болельщиков, том числе наши, уфимские. Уходили после игры довольные, общались с командами. Было много детей, думаю, в Челябинской области болельщиков у нас добавилось. Со среды начинаем готовиться к «Тамбову», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 7 сентября 2020
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