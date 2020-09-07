Матч «Шахтёра» в чемпионате Украины перенесён из-за коронавируса
Матч 2-го тура чемпионата Украины между винниковским «Рухом» и донецким «Шахтёром» перенесён из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте «горняков».
«После ПЦР-тестирования на COVID-19 у футболистов «Руха» выявлены положительные результаты, о чём клуб в письме проинформировал Премьер-лигу. В связи с этим дирекцией УПЛ принято решение о переносе матча «Рух» – «Шахтёр» на 23 сентября. Время начала будет определено дополнительно», — говорится сообщении.
Матч «Рух» — «Шахтёр» должен был состояться 12 сентября в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.
В первом туре украинской Премьер-лиги «Шахтёр» на своём поле со счётом 3:1 обыграл ковалёвский «Колос», «Рух» в гостях проиграл полтавской «Ворскле» (2:5).
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