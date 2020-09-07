Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Специалист прошёл тестирование на коронавирус, и дважды результаты тестов оказывались отрицательными. Завтра, 8 сентября, Михайлович вернётся к работе с командой. Напомним, о заражении 51-летнего специалиста стало известно 23 августа.

Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В сезоне-2019/2020 «Болонья» заняла 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус». Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 19 сентября 2020 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 890 тыс. человек.