Нидерланды — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 1 дивизиона А между национальными командами Нидерландов и Италии. Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало — в 21:45 мск.

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.

Сборная Нидерландов, набрав три очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 1. Италия (1) — на 3-м месте. В 1-м туре Нидерланды на своём поле со счётом 1:0 обыграли национальную команду Польши. Италия дома сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Италия.