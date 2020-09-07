Нидерланды — Италия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 7 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 1 дивизиона А между национальными командами Нидерландов и Италии. Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало — в 21:45 мск.
Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировать будут судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.
Сборная Нидерландов, набрав три очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 1. Италия (1) — на 3-м месте. В 1-м туре Нидерланды на своём поле со счётом 1:0 обыграли национальную команду Польши. Италия дома сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Италия.
Нидерланды — Италия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций УЕФА
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