Арбитр Казарцев, работавший на матче «Спартак» — «Сочи», получил назначение в ФНЛ

Главным арбитром матча 9-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» (Калининград) — «Велес» (Москва) назначен Василий Казарцев, сообщается на сайте Коллегии футбольных арбитров. Ассистировать будут судьи на линиях Роман Милюченко и Руслан Шекемов. Матч состоится 13 сентября.

Казарцев работал главным арбитром на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2. Сочинцы в той встрече получили право на два пенальти, один из которых экспертная комиссия признала ошибочно назначенным. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата РПЛ, но позднее сделал заявление, что команда продолжит играть в чемпионате России. По решению РФС Казарцев отстранён от судейства до 10 октября.