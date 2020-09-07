«Барселона» опубликовала фото с тренировки Лионеля Месси на базе клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провёл первую тренировку под руководством главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.



Сообщалось, что аргентинский форвард стал первым, кто приехал на вечернее командное занятие.

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».



Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».