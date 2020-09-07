Форвард «Тамбова» Килин — о возможном бойкоте матча РПЛ: хотим получить то, что заработали

Нападающий «Тамбова» Антон Килин подтвердил факт отправки письма на имя губернатора области Александра Никитина в связи с задолженностью по зарплате перед игроками клуба.



«Да, это правда. Письмо ушло губернатору, у нас была с ним встреча ещё в конце сезона, когда мы проводили матч с ЦСКА. Поговорили тогда, он сказал, что на следующий сезон у нас увеличится бюджет, что он не откажется от команды, что всё будет хорошо и он нас не бросит. Но по финансам выходит так, что мы в пролёте. Нам должны за всё лето, а также премиальные в размере 70% за прошлый сезон. Мы решили таким образом обозначить свою позицию. То, что было нам обещано, этого пока нет. Понимаем, что этого не предвидится, но надеемся, что наш губернатор нас услышит и всё будет хорошо.



Помимо игроков в этой ситуации и персонал клуба, у них зарплата намного меньше. Сейчас им намного тяжелее, чем футболистам. Мы просто хотим получить то, что заработали. Считаю, сыграть 30 матчей на выезде и остаться в РПЛ — это дорогого стоит. Мы просто хотим то, что нам обещали и что мы заслужили. Мы же ничего другого не просим, это все прописано в контрактах.



Бойкот? Там всё написано, думаю, этого стоит придерживаться, потому что это будут пустые слова, которые футболисты пишут. В первую очередь мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу. Если получится связаться с тренерским штабом, то они могут подтвердить, что никто не опустил руки, мы работаем на полную. Выполняем своё дело в тренировочном плане на все 100%. Да, в матчах у нас сейчас не всё получается, пропускаем на последних минутах, но на нас и в работе это не сказывается. Мы отдаемся полностью своему делу», — приводит слова Килина Sport24.

В «Уфе» отреагировали на возможный бойкот матча РПЛ со стороны «Тамбова»