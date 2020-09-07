Даниэле Де Росси: с радостью занял бы пост тренера в «Фиорентине»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси признался, что согласился бы возглавить «Фиорентину».



«Очень близок к получению тренерской лицензии и надеюсь получить работу так скоро, как только смогу. „Фиорентина“ — большой клуб, и я бы с радостью занял пост тренера в этой команде. Любой клуб Серии А мог бы стать для меня хорошим началом. Это цель, которую ставит перед собой любой тренер», — приводит слова Де Росси Football Italia.



Де Росси — воспитанник «Ромы». За первую команду римского клуба выступал с 2002 по 2019 год. В составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С «Ромой» выиграл три трофея — два Кубка и Суперкубок Италии. Летом 2019 года на правах свободного агента перешёл в «Боку Хуниорс». В начале года объявил о завершении карьеры футболиста. В апреле Де Росси заявил о начале тренерской деятельности.