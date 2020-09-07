Босния — Польша: стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Боснии и Герцеговины и Польши на матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 1 дивизиона А.
Босния и Герцеговина: Бегович, Чивич, Санишанин, Бичакчич, Чивич, Бешич, Хайрадинович, Хаджиахметович, Ходжич, Гояк, Кольич
Запасные: Бурич, Шехич, Шуньич, Ципетич, Колашинац, Ковачевич, Цимирот, Данилович, Милошевич, Вишча, Шабанаджович, Джеко
Польша: Фабиански, Глик, Кендзёра, Рыбусь, Беднарек, Крыховяк, Горальски, Гросицки, Зелиньски, Юзвяк, Милик
Запасные: Скорупски, Щенсны, Берешиньски, Бохневич, Енджейчик, Карбовник, Валюкевич, Клих, Линетти, Модер, Шиманьски, Пёнтек
Матч Босния и Герцеговина — Польша состоится в Зенице на стадионе «Билино Поле». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Польша.
- 7 сентября 2020
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