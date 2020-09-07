Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции. В связи с этим футболист исключён из состава сборной Франции на матч Лиги наций с Хорватией (8 сентября).
Коронавирусом уже заразились футболисты «Пари Сен-Жермен» — нападающие Неймар и Мауро Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Эти игроки недавно вернулись из отпуска на Ибице.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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