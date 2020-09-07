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Хамес Родригес перешёл в «Эвертон»

Хамес Родригес перешёл в «Эвертон»
Футбол / Англия 0

«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Контракт колумбийского футболиста с английским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Я действительно счастлив быть в этом замечательном клубе с такой богатой историей. К тому же, здесь тренирует специалист, который очень хорошо меня знает. Я с нетерпением жду возможности добиться больших успехов с командой. Я хочу совершенствоваться, именно поэтому перешёл в этот клуб», — отметил Хамес.

Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.

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