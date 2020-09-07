Хамес Родригес перешёл в «Эвертон»
«Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Контракт колумбийского футболиста с английским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
«Я действительно счастлив быть в этом замечательном клубе с такой богатой историей. К тому же, здесь тренирует специалист, который очень хорошо меня знает. Я с нетерпением жду возможности добиться больших успехов с командой. Я хочу совершенствоваться, именно поэтому перешёл в этот клуб», — отметил Хамес.
Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.
- 7 сентября 2020
-
22:13
-
22:11
-
22:07
-
21:47
-
21:41
-
21:38
-
21:18
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:34
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:14
-
19:04
-
18:56
-
18:51
-
18:22
-
18:17
-
18:10
-
18:03
-
17:55
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:11
Партнерский контент