Пуйоль: рад, что Месси продолжает играть за «Барселону». С ним мы, несомненно, сильнее

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал возвращение нападающего Лионеля Месси к тренировкам в каталонском клубе.



«Счастлив, что он продолжает играть за „Барселону“. Продолжаю доверять этим футболистам, и с Лео мы, несомненно, сильнее», — написал Пуйоль на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».