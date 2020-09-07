Пуйоль: рад, что Месси продолжает играть за «Барселону». С ним мы, несомненно, сильнее
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал возвращение нападающего Лионеля Месси к тренировкам в каталонском клубе.
«Счастлив, что он продолжает играть за „Барселону“. Продолжаю доверять этим футболистам, и с Лео мы, несомненно, сильнее», — написал Пуйоль на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
«Барселона» опубликовала фото с тренировки Лионеля Месси на базе клуба
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