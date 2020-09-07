Леонардо — о коронавирусе у Мбаппе: совершенно неприемлемо, что мы узнали об этом из СМИ

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо крайне недоволен тем, как в клубе стало известно о заражении коронавирусом нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Считаю совершенно неприемлемым, что мы узнаем из прессы о положительном результате теста на коронавирус у одного из наших футболистов. Никто из Федерации футбола Франции не сообщил нам об этом. Мбаппе находится дома, мы всё узнали сами.

Все сейчас читают лекции «ПСЖ», мол, какой у нас плохой клуб. Но не общаться с клубом — это неуважение. Мы ни с кем не разговаривали. Говорили только с Киллианом. Клуб пытался всё узнать. Это недопустимо", — приводит слова Леонардо RMC Sport.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний Мбаппе принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.