Это'О: рад, что Месси остался. «Барселона» станет чемпионом в следующем сезоне

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О прокомментировал решение аргентинского форварда Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

«Барселона» станет чемпионом Испании в следующем сезоне. Но я хочу, чтобы «Мальорка», команда моего сердца, вернулась на высший уровень.

Месси мне как сын. Счастлив, что он остался в «Барселоне». Но этой команде нужно больше игроков, которые предпочитают тики-таку, а не игру от штрафной до штрафной", — приводит слова Это'О AS.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже не действительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».