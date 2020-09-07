Это'О: рад, что Месси остался. «Барселона» станет чемпионом в следующем сезоне

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О прокомментировал решение аргентинского форварда Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.
«Барселона» станет чемпионом Испании в следующем сезоне. Но я хочу, чтобы «Мальорка», команда моего сердца, вернулась на высший уровень.
Месси мне как сын. Счастлив, что он остался в «Барселоне». Но этой команде нужно больше игроков, которые предпочитают тики-таку, а не игру от штрафной до штрафной", — приводит слова Это'О AS.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже не действительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
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