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Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить Северную Ирландию в матче Лиги наций

Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить Северную Ирландию в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой норвежской команды со счётом 5:1.

За сборную Норвегии голы забили полузащитник Мохамед Эльюнусси, а также нападающие Александр Сёрлот и Эрлинг Холанд, оформившие дубли. Единственный гол за Северную Ирландию забил полузащитник Патрик Макнейр.

В других матчах Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Австрии проиграла Румынии (2:3), национальная команда Израиля сыграла вничью со Словакией (1:1), а Шотландия обыграла Чехию (2:1). В матче Лиги С сборная Литвы одолела национальную команду Албании (1:0).

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й тур
07 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
1 : 5
Норвегия
0:1 Эльюнусси – 2'   1:1 Макнейр – 6'   1:2 Холанд – 7'   1:3 Сёрлот – 19'   1:4 Сёрлот – 47'   1:5 Холанд – 58'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й тур
07 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
2 : 3
Румыния
0:1 Алибек – 3'   1:1 Баумгартнер – 17'   1:2 Григоре – 51'   1:3 Максим – 69'   2:3 Онисиво – 80'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 2-й тур
07 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 1
Словакия
0:1 Дюриш – 14'   1:1 Элмкиес – 90+1'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 2-й тур
07 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Шотландия
1:0 Пешек – 11'   1:1 Дайкс – 27'   1:2 Кристи – 52' (пен)
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 2-й тур
07 сентября 2020, понедельник. 21:45 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Литва
0:1 Казлаускас – 50'
Удаления: Хюсай – 87' / нет
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