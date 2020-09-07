Дубль Холанда помог сборной Норвегии разгромить Северную Ирландию в матче Лиги наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой норвежской команды со счётом 5:1.



За сборную Норвегии голы забили полузащитник Мохамед Эльюнусси, а также нападающие Александр Сёрлот и Эрлинг Холанд, оформившие дубли. Единственный гол за Северную Ирландию забил полузащитник Патрик Макнейр.



В других матчах Лиги В Лиги наций УЕФА сборная Австрии проиграла Румынии (2:3), национальная команда Израиля сыграла вничью со Словакией (1:1), а Шотландия обыграла Чехию (2:1). В матче Лиги С сборная Литвы одолела национальную команду Албании (1:0).