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У Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразной связки

У Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразной связки
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму во время матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Нидерландов (1:0).

Дзаньоло покинул после в первом тайме встречи, вместо него вышел Мойзе Кин. Как сообщает Tuttosport, у 21-летнего футболиста подозрение на повторный разрыв крестообразной связки. Точный диагноз будет известен после медицинского обследования.

Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с туринским «Ювентусом» (1:2) Дзаньоло получил серьёзную травму. Позже стало известно, что итальянский полузащитник получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Дзаньоло вернулся к тренировкам в июле текущего года.

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