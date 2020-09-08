У Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму во время матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Нидерландов (1:0).



Дзаньоло покинул после в первом тайме встречи, вместо него вышел Мойзе Кин. Как сообщает Tuttosport, у 21-летнего футболиста подозрение на повторный разрыв крестообразной связки. Точный диагноз будет известен после медицинского обследования.

Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с туринским «Ювентусом» (1:2) Дзаньоло получил серьёзную травму. Позже стало известно, что итальянский полузащитник получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Дзаньоло вернулся к тренировкам в июле текущего года.