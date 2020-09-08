«Шеффилд Юнайтед» арендовал защитника «Челси»

«Шеффилд Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе защитника лондонского «Челси» Итана Ампаду. «Клинки» арендовали футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа.

«Итан является выдающимся молодым игроком. Мы очень много работали, чтобы арендовать его на сезон. Нам нужно поблагодарить Фрэнка Лэмпарда и руководство «Челси» за то, что они помогли этому случиться. У нас с ними хорошие отношения, они знают, что мы будем хорошо о нём заботиться", — сказал главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер.

Ампаду перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Эксетер Сити». Сумма трансфера составила € 2,8 млн. В прошлом сезоне 19-летний футболист выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг». Он провёл три матча в чемпионате Германии.