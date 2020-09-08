Анчелотти: мне не пришлось уговаривать Хамеса перейти в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал переход полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в ливерпульский клуб.

«Хамес, как все знают, является фантастическим игроком. Он обладает большим количеством навыков и способностью создавать голевые моменты для нападающих. Хамеса очень заинтересовал проект «Эвертона». Он был очень рад перейти к нам, мне даже не пришлось его уговаривать. Такие игроки, как Хамес и Аллан, дадут «Эвертону» возможность стать сильнее", — приводит слова Анчелотти официальный сайт английского клуба.

Контракт колумбийского футболиста с английским клубом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. По информации СМИ, «Эвертон» заплатил за трансфер менее £ 20 млн (примерно € 22 млн).