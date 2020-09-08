Матчи чемпионата Испании будут проходить без зрителей до появления вакцины от COVID-19
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что возвращение болельщиков на трибуны возможно только с появлением вакцины от коронавируса.
«Чтобы болельщики появились на стадионах как в старые-добрые времена, нам необходима вакцина, и мы очень надеемся, что она появится в январе или феврале. Премьер-министр Педро Санчес сказал, что прививки от коронавируса могут начать делать уже в декабре, это будет ключевой момент», — сказал Тебас в интервью официальному YouTube-каналу Ла Лиги.
Розыгрыш чемпионата Испании-2019/2020 был прерван из-за пандемии в марте, но возобновлён в июне без зрителей. Чемпионом страны стал мадридский «Реал». Новый сезон Ла Лиги стартует 11 сентября матчем «Гранада» — «Атлетик».
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