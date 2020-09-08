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Юмтити может стать частью сделки «Барселоны» по Депаю

Юмтити может стать частью сделки «Барселоны» по Депаю
Футбол / Испания 0

Французский защитник испанской «Барселоны» Самуэль Юмтити может стать частью сделки по приобретению каталонцами голландского форварда «Лиона» Мемфиса Депая, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Если «Лион» согласится на включение Юмтити в сделку, «Барса» должна будет доплатить для Депая € 20-25 млн. Также на голландца претендует итальянская «Рома».

Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В чемпионате Франции-2019/2020, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, Депай провёл 13 матчей и забил 9 мячей. Также в составе «Лиона» Депай дошёл до полуфинала Лиги чемпионов-2019/2020, в котором его команду уступила мюнхенской «Баварии».

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