Манчини потерпел 2 поражения в 21 играх у руля сборной Италии
Победа сборной Италии над командой Нидерландов в Лиге наций (1:0) пришлась на 21-й матч Роберто Манчини во главе итальянской сборной.
За всё время работы в сборной Италии специалист проиграл лишь в 2 матчах. Аналогичного результата добился с Итальянской сборной Марчелло Липпи (2 поражения после 21 матча), ставший победителем чемпионата мира-2006, приводит статистику Opta Sports.
Меньше поражений на таком же временном отрезке было лишь у Фульвио Валькареджи, руководиашем сборной заняла второе место на чемпионате мира 1970 года.
До сборной Италии Роберто Манчини руководил «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити», турецким «Галатасараем» и российским «Зенитом».
Манчини: сборная Италии должна была убить интригу в матче с Нидерландами гораздо раньше
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