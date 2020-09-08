Манчини потерпел 2 поражения в 21 играх у руля сборной Италии

Победа сборной Италии над командой Нидерландов в Лиге наций (1:0) пришлась на 21-й матч Роберто Манчини во главе итальянской сборной.



За всё время работы в сборной Италии специалист проиграл лишь в 2 матчах. Аналогичного результата добился с Итальянской сборной Марчелло Липпи (2 поражения после 21 матча), ставший победителем чемпионата мира-2006, приводит статистику Opta Sports.



Меньше поражений на таком же временном отрезке было лишь у Фульвио Валькареджи, руководиашем сборной заняла второе место на чемпионате мира 1970 года.

До сборной Италии Роберто Манчини руководил «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити», турецким «Галатасараем» и российским «Зенитом».