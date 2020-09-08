Мемфис Депай отреагировал на интерес со стороны «Барселоны»

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал интерес со стороны «Барселоны»
«Я мало что слышал от своего агента. Я знаю, что есть интерес, но мне нечего сказать, потому что мало что знаю об этом», — приводит слова Депая Goal со ссылкой на NOS.
Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. Помимо «Барселоны» на Депая претендует «Милан».
В чемпионате Франции сезона-2019/2020, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, Депай провёл 13 матчей и забил 9 голов. Также в составе «Лиона» Депай дошёл до полуфинала Лиги чемпионов — 2019/2020, в котором его команда уступила мюнхенской «Баварии». В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч, отметился хет-триком и получил жёлтую карточку.
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