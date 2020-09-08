Ультрас «Динамо» Киев: Луческу — грустный провокатор

Ультрас киевского «Динамо» ответили главному тренеру Мирче Луческу, который ранее рассказал, что он не переживает из-за отношения к нему болельщиков украинского клуба.
«Недавно Мирча Луческа настаивал, что ему плевать на ультрас «Динамо». Этот грустный провокатор утверждает, что кто-то толкает нас на протесты. Мы принимаем данность его конспирологических теорий, но хотим указать на следующее. Нас толкает понятие принципов и чести на протесты. Нельзя допустить, чтобы команду тренировал человека, который много лет сознательно создавал противостояния на ровных местах и ставил под сомнение любые достижения киевского клуба «Динамо», его игроков и тренеров. Нам важно, чтобы главный тренер команды был человеком с хорошей репутацией, с которым можно связаться и шагнуть к новым победам. Очевидно, что Луческу никогда не впишется в такую категорию тренеров, поэтому вывод: Луческу не место в «Динамо», — говорится в заявлением ультрас «Динамо» в «Фейсбуке».
Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды», так как ранее румынский специалист много лет тренировал донецкий «Шахтёр».
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