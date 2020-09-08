Агент Гонсало Игуаина прилетел в Италию, чтобы расторгнуть контракт с «Ювентусом»

Агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина прибыл в Италию, чтобы расторгнуть контрактное соглашение с туринским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Сообщается, футболист получил предложение от «Интер Майами», но окончательное решение примет только после того, как он официально покинет «Ювентус».

32-летний форвард сыграл за «Ювентус» 149 матчей, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе «старой синьоры» Гонсало стал трёхкратным чемпионом Италии и дважды выиграл национальный Кубок.

Ранее сообщалось, что клуб и игрок инициировали процедуру досрочного расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игуаина в € 15 млн. В приобретении форварда также были заинтересованы «Ньюкасл» и «Фулхэм».