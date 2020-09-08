Мануэл Фернандеш близок к подписанию контракта с «Трабзонспором»
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш, который в данный момент является свободным агентом, близок к заключению контракта с турецким «Трабзонспором», сообщает Fanatik.
По информации источника, клуб предлагает 34-летнему португальцу контракт по схеме «1+1» с зарплатой € 1,1 млн в год. Однако Фернандеш запросил у турок € 1,5 млн. Руководство «Трабзонспора» посчитало эту сумму завышенной. Турецкие СМИ утверждают, что соглашение будет достигнуто.
Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и он стал свободным агентом. 2 сентября хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение до конца сезона-2019/2020. 23 июля этого года португалец покинул «быков».
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