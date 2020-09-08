Серхио Рамос выразил готовность снизить зарплату ради нового контракта с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос ведёт с клубом переговоры относительно нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.



Как сообщает Marca, капитан «сливочных», зная о финансовых трудностях клуба на фоне пандемии коронавируса, выразил готовность снизить зарплату в новом договоре. Стороны ещё не пришли к соглашению, однако трудностей возникнуть не должно, поскольку у Серхио хорошие отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.



Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок к настоящему моменту завоевал 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.



В прошлом сезоне 34-летний защитник провёл 35 матчей в Примере, забил 11 голов (6 – с пенальти) и получил 10 жёлтых карточек.

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