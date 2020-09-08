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В «Барселоне» посчитали цену за Лаутаро Мартинеса завышенной, «Интер» запросил € 111 млн

В «Барселоне» посчитали цену за Лаутаро Мартинеса завышенной, «Интер» запросил € 111 млн
Футбол / Испания 0

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес накануне мог перейти в «Барселону», однако каталонцы посчитали цену за аргентинца завышенной, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые надеялись, что миланцы снизят запрашиваемую сумму за форварда после матчей в еврокубках, однако этого не произошло. «Интер» запросил у испанцев около € 111 млн. «Барселона» не может позволить себе такую сумму, учитывая финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса.

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, у которого заканчивается контракт в 2021 году, стоит дешевле. Каталонцы намерены сосредоточить усилия на его подписании.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

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