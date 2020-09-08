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В сборной Бельгии выявлен заражённый коронавирусом

В сборной Бельгии выявлен заражённый коронавирусом
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В сборной Бельгии был обнаружен заражённый коронавирусом футболист, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Положительный результат дал тест на COVID-19 защитника Брандона Мехеле. 27-летний игрок «Брюгге» уже покинул расположение сборной.

Бельгийская команда в стартовом туре Лиги наций на выезде победила Данию со счётом 2:0. Мехеле в этой встрече остался на скамейке запасных и на поле не выходил. В матче 2-го тура, который состоится сегодня, 8 сентября, «красные дьяволы» на своём поле встретятся с Исландией. Во 2-й группе Лиги A также выступает сборная Англии, которая в 1-м туре одолела в гостях исландцев со счётом 1:0.

Расписание матчей Лиги наций

Турнирная таблица групп Лиги наций

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