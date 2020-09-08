Облак — о возможном переходе в «Челси»: будущее невозможно предвидеть

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал слухи о его скором переходе в лондонский «Челси».
«Слухи — часть моей работы, моей жизни. Я играю в футбол всем сердцем, он приносит мне счастье. В детстве я мечтал не только о большом футболе, но и о ярких эмоциях. В эти дни я концентрировался на игре за сборную, чтобы достойно сыграть с моими товарищами по команде. Мы готовились к матчам с Грецией и Молдавией.
Я не могу предугадывать будущее, его невозможно предвидеть. И даже если бы у меня было время думать о том, что произойдёт, в данный момент нет смысла беспокоиться. Всё меняется изо дня в день", — цитирует Облака AS со ссылкой на словенскую газету Ekipa.
В завершившемся сезоне чемпионата Испании Облак провёл 38 матчей, в которых пропустил 27 голов и совершил 89 сейвов. «Атлетико» финишировал на третьем месте и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
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