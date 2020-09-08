У Дзаньоло подтверждён разрыв крестообразной связки левого колена
Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму во время матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Нидерландов (1:0), у него подтверждён полный разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба клуба.
Завтра, 9 сентября, Дзаньоло будет прооперирован. Напомним, футболист покинул поле уже в первом тайме, вместо него вышел форвард Мойзе Кин.
Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с туринским «Ювентусом» (1:2) Дзаньоло получил серьёзную травму. Позже стало известно, что итальянский полузащитник получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Дзаньоло вернулся к тренировкам в июле текущего года.
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