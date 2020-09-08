Тони Кроос: мне повезло попасть в «Реал» в статусе чемпиона мира

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился воспоминаниями о переходе в «Королевский клуб» из мюнхенской «Баварии» летом 2014 года.
«Всегда ли я хотел играть за границей? Честно говоря, нет. Мне свойственны спонтанные решения. В 2014 году мы с «Баварией» не могли договориться о новом контракте, и затем появился «Реал». Мне повезло попасть туда в статусе новоиспечённого чемпиона мира. Благодаря этому партнёры понимали, что в команду пришёл не слабый игрок. Но то, что за шесть лет здесь я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, превзошло мои ожидания», — приводит слова Крооса Blick.
Кроос начинал карьеру в «Баварии». В составе мюнхенцев дебютировал в 2007 году в 17-летнем возрасте, а через семь лет перебрался в «Реал». В сборную Германии 30-летний хавбек вызывается с 2010 года. С национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году.
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